Tresor mit Festzelt-Marken für Hendl und Getränke gestohlen

Ein Dieb hat nach dem Gäubodenvolksfest in Straubing Festzelt-Marken im Wert von etwa 1.500 Euro für Hendl und Getränke gestohlen. Der bislang unbekannte Täter habe sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt zum Festbüro in dem im Abbau befindlichen Zelt verschafft, teilte die Polizei mit. Dort habe er den Tresor mit den Wertmarken entwendet.

Dass das zweitgrößte Volksfest in Bayern schon am Montag endete, mindert den Wert der Beute laut Polizei nicht - schließlich ist nach dem Volksfest vor dem nächsten: «Die Wertmarken sind grundsätzlich verwendbar für nächstes Jahr», sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an.