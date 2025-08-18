Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Beim Anlegen: Flusskreuzfahrtschiff stößt mit zwei Schiffen zusammen

Beim Anlegen

Flusskreuzfahrtschiff stößt mit zwei Schiffen zusammen

Mit etwa 150 Fahrgästen an Bord stößt ein Flusskreuzfahrtschiff beim Anlegen mit anderen Schiffen zusammen. Was ist passiert?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (Symbolfoto)
    Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (Symbolfoto) Foto: Tobias Köhler/dpa/dpa-tmn

    Ein Flusskreuzfahrtschiff ist beim Anlegen an einem Hafen in Passau mit zwei bereits festgemachten Schiffen zusammengestoßen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte.

    Etwa 150 Fahrgäste waren demnach auf dem Flusskreuzfahrtschiff, als es am Sonntag mit den beiden stillliegenden Fahrgastkabinenschiffen zusammenstieß. Der Grund war laut Polizeiangaben ein Fahrfehler des Schiffsführers. Trotz Schäden seien die Schiffe weiter fahrbereit, hieß es. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro. Der verantwortliche Schiffsführer wurde den Angaben zufolge angezeigt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden