Beim RT1 Spendenmarathon kommt eine großzügige Summe zusammen

Das Jahr 2024 dürfte in die Geschichte der Kartei der Not eingehen: Nach dem Hochwasser kam es zur größten Spendenaktion in der Geschichte des Hilfswerks. Und auch beim diesjährigen Spendenmarathon von HITRADIO RT1 wurde die Summe aus dem vergangenen Jahr schon am Montagmorgen geknackt. Sagenhafte 381.556,11 Euro spendeten Hörerinnen und Hörer oder Unternehmen dann bis zum Abend für die Stiftung Kartei der Not, das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, für Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Der Spendenmarathon im Rahmen der Aktion „RT1-Weihnachtsträume“ startete am Freitag und lief insgesamt vier Tage.

Dass das Leben plötzlich eine Wendung nehmen kann, haben viele Menschen beim Hochwasser im Sommer erfahren müssen. Keller, Garagen, ganze Häuser wurden überschwemmt. Einige mussten so schnell wie möglich ihr Zuhause verlassen und konnten oft nur das Nötigste mitnehmen. So ging es zum Beispiel Walter und Melanie aus Kissing, die aus ihrem Haus gebracht wurden. Danach war nichts mehr wie zuvor. „Die ganze Kindheit ist verloren gegangen“, sagte Melanie über ihr zerstörtes Haus. Die Kartei der Not unterstützte das Paar – sie konnten in eine Notunterkunft ziehen. Insgesamt 3,6 Millionen Euro hat die Kartei der Not an die Betroffenen vom Hochwasser ausgezahlt und damit 1300 Familien und Einzelpersonen unterstützt.

Für jede Spende wird ein Musikwunsch erfüllt

Über die große Summe beim HITRADIO RT1 Spendenmarathon freut sich auch Alexandra Holland, Geschäftsführerin der rt1.media group und stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende der Kartei der Not: „Es ist ein beeindruckendes Zeichen, wie groß die Solidarität mit Menschen, die unsere Unterstützung benötigen, in unserer Region ist – gerade in dieser Zeit! Ich möchte mich herzlich bei den Hörerinnen und Hörern sowie Kunden von HITRADIO RT1 für ihr außergewöhnliches Engagement bedanken.“

Tagelang klingelten bei HITRADIO RT1 die Telefone. Als Dank für die Spende bekamen die Hörerinnen und Hörer einen Musikwunsch erfüllt. Am Montagmittag beispielsweise „White Flag“ von der Sängerin Dido für eine Spende, die auch Moderator Alex Kunz überraschte: 2000 Euro spendete Marcel aus Augsburg. „Mir selbst geht es gut und ich denke, dass ich mit einer Spende anderen Menschen am besten helfen kann“, sagte der Hörer am Telefon.

Viele Unternehmen aus der Region spenden für die Kartei der Not

Auch zahlreiche Unternehmen aus der Region beteiligten sich am Spendenmarathon. Die größten Einzelspenden kamen dabei von der PSD Bank München eG mit Sitz in Augsburg, der GW-TEC Rohrleitungsbau GmbH, der VR-Bank Handels- und Gewerbebank, der Sparda Bank, der Wohnbaugruppe Augsburg und der Stadtsparkasse Augsburg.

Weil die Kartei der Not genau dort Hilfe leiste, wo sie dringend benötigt werde, freut sich auch Markus Krampf, in diesem Jahr erneut als Schirmherr für die RT1-Weihnachtsträume aufzutreten. Der Präsident des FC Augsburg bedankte sich bei allen Spenderinnen und Spendern: „Ein sensationelles Ergebnis, welches ein Zeichen von großer Gemeinschaft in einem nicht einfachen Jahr 2024 ist.“