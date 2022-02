vor 9 Min.

Belegschaft von Schulmensa krank: BRK kocht für Kinder

Jacken des Roten Kreuzes hängen an Haken.

Weil an einem Schulzentrum in Schwaben nahezu das gesamte Küchenpersonal krank ist, haben Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) kurzerhand die Essensversorgung der Schüler in dieser Woche übernommen.