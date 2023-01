Benedikt XVI.

vor 16 Min.

Zwölf Stunden Fahrt für ein paar Sekunden Abschied von Benedikt

Allein am Dienstagvormittag wurden 25.000 Menschen durch den Petersdom und am aufgebahrten Leichnam von Papst Benedikt XVI. vorbeigeschleust. Viel Zeit zum Innehalten gab es da nicht.

Plus Tausende Gläubige wollen Papst Benedikt XVI. die letzte Ehre erweisen. Im Petersdom geht es dann aber recht würdelos zu, wie auch Pilger aus Bayern erleben müssen.

Von Julius Müller-Meiningen Artikel anhören Shape

Es ist Dienstagmorgen auf der Autobahn kurz vor Rom, als Pfarrer Thomas Jeschner die Totenvesper anstimmt. Die 35 Begleiterinnen und Begleiter im Bus singen mit. Fast zwölf Stunden Fahrt liegen da schon hinter der Reisegruppe aus Bayern, die am Vorabend aus Regensburg und München aufgebrochen ist. Als am Silvestertag die Nachricht des Todes von Papst Benedikt XVI. die Runde machte, begannen überall in Bayern kleine Ringkämpfe mit dem eigenen Ich. Warum nicht Benedikt, dem Papst aus Bayern, im Petersdom die letzte Ehre erweisen, obwohl eine nächtliche Busfahrt eine erhebliche Anstrengung bedeutet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen