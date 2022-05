Hohe Kraftstoffpreise

18:15 Uhr

Sorgt der Tankrabatt jetzt für lange Warteschlangen?

Plus Die Bundesregierung will Autofahrer entlasten und senkt die Energiesteuer. Der ADAC befürchtet lange Schlangen an den Zapfsäulen – und die Tankstellenbetreiber?

Als die Spritpreise Ende März die emotionale Zwei-Euro-Marke rissen, da hatte Hans Brunner aus Oberviechtach in der Oberpfalz ein Problem: Die Zapfanlagen seiner Freien Tankstelle sind fast ein halbes Jahrhundert alt. Bei 1,999 ist Schluss im Säulengetriebe. Brunner, 73, musste seinen Kraftstoff deshalb in Halbliterpreisen verkaufen.

