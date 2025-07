So viel kosten Benzin und Diesel aktuell in unserer Region

Die Preise für Diesel und Benzin schwanken, zum Teil sogar erheblich. Der ADAC schreibt, dass die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen in der Regel bei etwa sieben Cent pro Liter liegen – Autobahn-Tankstellen, die noch einmal deutlich mehr verlangen, ausgenommen. Sieben Cent machen bei 50 Litern immerhin 3,50 Euro aus. Wer viel fährt und regelmäßig Preise vergleicht, spart über die Zeit also eine Menge Geld.

Nicht nur zwischen den Tankstellen schwanken die Preise, sondern auch im Jahresverlauf. Häufig steigen die Preise durch erhöhte Nachfrage zu Ferienbeginn. Der Dieselpreis steigt im Herbst, wenn wieder mehr Heizöl verwendet wird. Und nicht zuletzt die Weltpolitik sorgt für Preisschwankungen an den Tankstellen. Hier sehen Sie, wie sich die Benzin- und Dieselpreise in den vergangenen Monaten entwickelt haben.

Benzinpreise und Dieselpreise: So haben sich die Spritpreise entwickelt

Um das Preisvergleichen zu erleichtern, werten wir gemeinsam mit der Website Tankerkönig.de die aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Region aus. Für jeden Landkreis haben wir eine eigene Karte und eine eigene Tabelle erstellt, die live anzeigen, wie viel Super, E10 und Diesel an den aktuell geöffneten Tankstellen kosten.

Noch ein Spartipp: Wer noch Super 95 tankt, sollte sich informieren, ob das wirklich nötig ist. E10 ist schlicht billiger und die meisten Autos kommen problemlos mit dem höheren Biokraftstoff-Anteil klar. Ab Baujahr 2011 liegt die Quote bei fast 100 Prozent, so der Automobilclub, und auch ältere Motoren vertragen den Treibstoff in der Regel. Verschiedene Datenbanken geben Auskunft, im Zweifel weiß die Werkstatt Bescheid. Und E10 tanken spart Geld. Der Sprit ist in der Regel sechs Cent pro Liter günstiger – und auch wenn es einen theoretischen Mehrverbrauch gibt, liegt dieser nur bei etwa einem Prozent.

Billige Tankstellen: Auch die Tageszeit ist entscheidend

Wenn es darum geht, beim Tanken Geld zu sparen, ist aber nicht nur die richtige Tankstelle entscheidend – auch die Uhrzeit macht einen großen Unterschied. Hier berichtet der ADAC von Schwankungen um etwa neun Cent innerhalb des Tagesverlaufs. Als Faustregel gilt: Besser abends tanken als morgens. Die Tiefstpreise werden laut ADAC in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr erreicht. Am teuersten ist es hingegen ab sieben Uhr morgens.

