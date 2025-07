So viel kosten Benzin und Diesel aktuell im Landkreis Oberallgäu und in Kempten

Wie viel kosten Benzin- und Diesel aktuell? Daran, dass die Preise an den Tankstellen stark schwanken, haben sich Autofahrerinnen und Autofahrer längst gewöhnt: Zu Ferienbeginn ist Sprit teurer, der Dieselpreis steigt im Herbst und auch politische Entwicklungen beeinflussen die Preise an der Zapfsäule. Doch egal, wie teuer Benzin und Diesel aktuell sind, eines bleibt gleich: Es lässt sich Geld sparen, indem man die Preise der Tankstellen vergleicht.

Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise im Kreis Oberallgäu und in Kempten

Oft lohnt es sich, ein paar Kilometer weiterzufahren, um für ein paar Cent weniger zu tanken – auf eine ganze Tankfüllung gerechnet sind das schnell ein paar Euro. Daher geben wir einen Überblick über die aktuellen Preise an allen Tankstellen im Landkreis Oberallgäu und in Kempten.

Unsere Karte zeigt alle Tankstellen im Kreis Oberallgäu und in Kempten, die aktuell geöffnet haben. Die Preise aktualisieren sich automatisch, wenn die Tankstellen Erhöhungen oder Senkungen an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe melden. Diese Übersicht bieten wir auch als Tabelle.

Nun schwanken die Preise nicht nur zwischen den Tankstellen, sondern auch in der Tageszeit. In der Regel ist es am günstigsten, am Abend zu tanken - in den Morgenstunden kosten Benzin und Diesel meist mehr. Wie sich die Preise im Tagesverlauf verändern, zeigt unsere Übersicht über die Preisschwankungen in den vergangenen 100 Tagen – um die Preise zu bestimmten Tageszeiten genauer zu betrachten, lässt sich die Übersicht auch auf die vergangenen zehn Tage umschalten.

Hier sehen Sie die Preisentwicklung im Kreis Oberallgäu.

Und hier sehen Sie die Preisentwicklung in der Stadt Kempten.

Benzinpreise und Dieselpreise im Kreis Oberallgäu und in Kempten: So kommen die Daten zustande

Die Daten für unsere Tabellen stammen von der Seite Tankerkoenig.de. Diese übermittelt in Echtzeit die aktuellen Preise für Benzin und Diesel, die alle Tankstellen in Deutschland an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe melden müssen.

So finden Sie die Benzin- und Dieselpreise in den Nachbarlandkreisen vom Kreis Oberallgäu

Sie wollen auch über den Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten hinaussehen, wo Sie am günstigsten tanken können? Kein Problem: Hier finden Sie unsere Übersicht mit Tabellen für alle Landkreise der Region. Dort finden Sie zudem eine Grafik, die zeigt, wie sich die Preise für Benzin und Diesel seit Beginn des Krieges in der Ukraine deutschlandweit entwickelt haben.