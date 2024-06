60 Kilogramm Haschisch im Auto: Zwei Männer in U-Haft

Mit etwa 60 Kilogramm Haschisch sind zwei Männer auf der Autobahn 8 bei Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) kontrolliert worden und in Untersuchungshaft gekommen.

Die beiden 22 und 34 Jahre alten Männer hatten die Drogen unter anderem in Kaffeeverpackungen und in einem Karton versteckt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Nach der Kontrolle am frühen Sonntagmorgen wurden die beiden festgenommen. Einen Tag später wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt und kamen in Haft. Gegen sie wird nun ermittelt.

(dpa)