"Verdächtige Erdbewegungen": Fünf Meter breiter Krater

Schockmoment in Teisendorf im Berchtesgadener Land: Unmittelbar neben einem Wohnhaus hat sich dort am Freitag plötzlich ein fünf Meter breiter Krater in der Erde aufgetan. Die Bewohner hätten zunächst "verdächtige Erdbewegugen" bemerkt, teilte das Landratsamt mit. Demnach sei es "zum Einsturz von größeren Erdmassen" gekommen, "welche offenbar in einen tiefergelegenen Schacht aus dem früheren Bergbau stürzten".

Veletzt wurde niemand. Die Stelle wurde großräumig abgesperrt, das Haus evakuiert. Ein Auto, das direkt am Krater geparkt war, fiel nur deshalb nicht in die Tiefe, weil es auf einem vertikalen Kanalschacht stand. Eine geologische Untersuchung soll nun klären, was es mit dem ungewöhnlichen Ereignis auf sich hat.

