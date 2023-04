Vorfahrt missachtet: Auto kracht in Rettungswagen

Bei einem Zusammenstoß eines Rettungseinsatzwagens mit einem Auto in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) sind mehrere Menschen verletzt worden.

An einer Kreuzung übersah eine 67-jährige Fahrerin am Dienstagabend den Rettungswagen, der zwar nicht im Einsatz war, aber Vorfahrt hatte, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Sie und die Besatzung des Rettungswagens wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Zahl der verletzten Menschen im Rettungswagen konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Der Sachschaden wurde auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle an der Kreuzung Vinzentiusstraße und Schulstraße für rund eine Stunde gesperrt.

(dpa)