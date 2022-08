Bergwacht rettet steckengebliebenes Rind

Ein Rind ist auf der Lattenbergalm bei Berchtesgaden so unglücklich zwischen zwei Bäumen steckengeblieben, dass es von Bergwacht und Feuerwehr befreit werden musste.

Wie das Bayerische Rote Kreuz am Montag mitteilte, hatte der Almbauer das vermisste Tier am Sonntagnachmittag am Karspitz einige hundert Meter von der Alm entfernt gefunden. Beim Versuch, sich selbst zu befreien, war es immer weiter zwischen zwei Stämme geraten, am Beckenknochen hängengeblieben und dann kraftlos auf dem Boden zusammengesunken.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schneizlreuth und der Bergwacht Bad Reichenhall erreichten den Ort nach halbstündiger Anfahrt über eine Forststraße und zehn Minuten Fußmarsch. Ein Bergretter stieg auf einen der beiden Bäume und befestigte oben ein Seil, mit dem der Stamm dann per Mannschaftzug so auf Spannung gehalten wurde, dass er nicht auf das Tier drücken oder fallen konnte. Dann fällten die Männer einen der beiden Bäume und entfernten Äste am anderen. "Mit Spanngurten und Schlupfen hoben zehn Einsatzkräfte das Tier an und befreiten es aus seiner misslichen Lage." Es sei erschöpft, aber unverletzt auf die Weide zurückgegangen.

Der dankbare Bauer habe 19 Feuerwehrleute und Bergretter dann bis spätabends auf die Alm eingeladen.

(dpa)