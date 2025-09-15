100-Meter-Sturz in den Ostalpen - 77-Jähriger tot

Ein deutscher Wanderer ist im österreichischen Gebirge bei Tschagguns knapp 100 Meter tief gefallen und gestorben. Der 77-Jährige war laut der Landespolizei Vorarlberg in einer neunköpfigen Gruppe auf die Mittagsspitze gewandert. Beim Abstieg am Sonntag sei der Senior gestolpert und einen felsigen Grashang hinabgestürzt. Dabei habe er tödliche Verletzungen erlitten. Mithilfe eines Polizeihubschraubers wurde seine Leiche geborgen. Die restliche Wandergruppe blieb unverletzt.

