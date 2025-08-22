Icon Menü
Bergunfall: Frau bei 20-Meter-Sturz in Königssee schwer verletzt

Bergunfall

Frau bei 20-Meter-Sturz in Königssee schwer verletzt

Eine Bergwanderin stürzt nahe dem Königssee über ein Geröllfeld und landet im Wasser. Sie kann sich am Ufer festhalten und wird gerettet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte konnten die verletzte Bergwanderin aus dem Wasser bergen. (Illustration)
    Rettungskräfte konnten die verletzte Bergwanderin aus dem Wasser bergen. (Illustration) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Nach einem 20-Meter-Sturz über ein Geröllfeld ist eine 28 Jahre alte Frau aus dem Königssee in Oberbayern gerettet worden. Sie habe schwere Verletzungen erlitten, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit. Die Münchnerin sei mit einer Begleiterin unterwegs gewesen, als das Unglück passierte.

    Die Begleiterin habe einen Notruf getätigt, aber nicht zu der 28-Jährigen absteigen können. Mit zwei Booten seien Rettungskräfte zur Unglücksstelle gefahren. Die Frau habe sich am Ufer festhalten können und sei aus dem Wasser geborgen worden. Ein Notarzthubschrauber habe sie in eine Klinik nach Salzburg geflogen.

    Bergwacht und Wasserwacht brachten den Angaben nach die unverletzte Begleiterin zur Bootsanlegestelle. Sie von einem Kriseninterventionsdienst (KID) betreut worden.

