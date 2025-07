Bergsteiger Huber: Dahlmeier schwärmte vom Laila Peak

Der verhängnisvolle Laila Peak war nach Aussage ihres guten Freundes Thomas Huber kein normaler Berg für die in Pakistan beim Klettern tödlich verunglückte Ex-Biathletin Laura Dahlmeier. «Ich weiß von Laura, dass sie immer von einem Berg geschwärmt hat - und das ist der Laila Peak», sagte Profibergsteiger Huber in einem vom Bayerischen Rundfunk veröffentlichten Interview: «Wir waren im Vorfeld schon sehr oft in Kontakt, weil sie Erfahrungen brauchten, wie die Berge da ausschauen. Und ich habe ihnen vieles erzählt, auch Möglichkeiten gegeben, welche Berge für sie vielleicht geeignet wären.»

Huber wollte Dahlmeier sofort helfen

Dahlmeier war im Hochgebirge mit ihrer Seilpartnerin Marina Krauss unterwegs. Die beiden erfahrenen Bergsteigerinnen brachen den Aufstieg vor dem Erreichen des Gipfels auf 5.700 Metern Höhe ab. Beim Abstieg wurde Laura Dahlmeier von dem Steinschlag getroffen. Dahlmeier wurde am Mittwoch von ihrem Management nach dem Unfall im Karakorum-Gebirge für tot erklärt, Krauss blieb unverletzt und brachte sich selbst in Sicherheit.

Huber (58) zögerte keine Sekunde, sich an der Rettungsaktion zu beteiligen. Er habe auf einer eigenen Klettertour in der Nähe in einem Messenger die Nachricht bekommen: «Laura ist schwer verletzt, vermutlich am Kopf - und ich habe mich dann sofort entschieden, in diese Geschichte mit einzusteigen», sagte Huber: «Ich habe mich sofort angeboten, meinen Rucksack zu packen und zu warten, bis der Helikopter mich vom Basislager abholt.»

Die Rettungsmission für die 31 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin mit Huber brachte jedoch keinen Erfolg mehr. Schon zuvor waren Bergungsversuche aufgrund widriger Wetterbedingungen gescheitert.

«Wenn sie in die Berge geht, hat sie gestrahlt»

«Ich bekam auch Nachrichten von Laura, dass sie die beste Zeit hatten am Berg und ich kenne die Laura. Sie ist ein Bergmädel», berichtete Huber von den Tagen vor dem Unglück und erinnerte an Dahlmeier: «Wenn sie in die Berge geht, hat sie gestrahlt, und es ist ihr Leben, sich mit den Bergen zu verbinden.»

Selbst vom Aufstieg habe Huber noch eine Nachricht der siebenmaligen Biathlon-Weltmeisterin bekommen: «Sie sind auf Camp eins am Leila Peak. Dann habe ich gesagt: "Wow, die Laura ist jetzt genau an ihrem Berg!" Ich habe mich so gefreut für sie.» Er habe vor dem Unfall auch keine Informationen bekommen, dass es Probleme gegeben habe und sei davon überrascht worden.

Icon vergrößern Laura Dahlmeier ist in den Bergen Pakistans tödlich verunglückt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Laura Dahlmeier ist in den Bergen Pakistans tödlich verunglückt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa