Kran bleibt an Bahnbrücke hängen – Bahnverkehr betroffen

Wegen einer beschädigten Bahnbrücke müssen Autofahrer und Bahnreisende rund um Nürnberg seit dem Morgen mit Beeinträchtigungen rechnen. Nach Angaben der Polizei blieb ein Lastwagen mit einem Anbaukran aus zunächst unbekannter Ursache an der Brücke hängen. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, waren mehrere Regional- und S-Bahnlinien von der beschädigten Brücke betroffen. Auch auf dem Frankenschnellweg gab es Verkehrsbehinderungen. Der Lastwagen soll geborgen werden, Statiker prüfen die Brücke.

