Studie sagt Ende des Lehrermangels an Grundschulen voraus

Eine neue Analyse der Bertelsmann-Stiftung legt nahe, dass die Personalnot schon ab dem nächsten Schuljahr behoben ist. Wie gestaltet sich die Lage in Bayern?

Lehrkräftemangel hier, Pisa-Schock da: Selbst Optimisten tun sich schwer, den Nachrichten, die zuletzt aus den Schulen kamen, etwas Positives abzuringen. Doch zumindest für die Grundschulen macht eine neue Studie Hoffnung. Einer bundesweiten Hochrechnung der Bertelsmann-Stiftung zufolge ist die Personalnot an dieser Schulart schon bald überwunden. Vielerorts baut sich der Lehrkräftemangel den Bildungsforschern Dirk Zorn und Klaus Klemm zufolge ab dem kommenden Schuljahr sukzessive ab.

Glaubt man der Vorausberechnung, übersteigt im Jahr 2035 das Angebot an fertig ausgebildeten Lehrkräften den Bedarf sogar um 45.800 Köpfe. Das weicht deutlich von der Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) ab, die einen Überschuss von nur 6300 Absolventen ermittelt hatte. Die Bertelsmann-Autoren erklären das damit, dass zuletzt deutlich weniger Kinder geboren wurden, als die Statistiken der Länder vorausberechnet hatten. Die Bildungsforscher gehen davon aus, dass die niedrige Geburtenzahl anhält.

Bertelsmann-Studie stößt bei manchen Lehrern auf Skepsis

Die Lage in einzelnen Bundesländern nimmt die Studie nicht genauer unter die Lupe. Doch auch in Bayern wurden 2022 so wenige Kinder geboren wie seit 2015 nicht mehr, rund 125.000. Zunächst aber kommen noch größere Jahrgänge ins Schulalter. Dennoch rechnet das Kultusministerium damit, dass es bald wieder ausreichend Lehrkräfte für die Grundschule geben wird. Schon im Jahr 2025 soll sich die Lage deutlich entspannen, ab 2026 sollen dann wieder alle Stellen mit fertig ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden können.

Unter Lehrkräften und bei Verbänden stößt die Bertelsmann-Studie aber auch auf Skepsis. Auf der Plattform X etwa fürchten Nutzer, dass in Zukunft der Lehrkräfteberuf angesichts der großen Herausforderungen in den Klassenzimmern an Attraktivität verlieren wird und entsprechend weniger junge Menschen sich für ein solches Studium entscheiden. Der Verband VBE weist darauf hin, dass die Personalplanung der Länder grundsätzlich zu knapp bemessen ist.

Bildungsforscher Zorn fordert von den Ländern, "überzählige" Lehrkräfte nicht in die Arbeitslosigkeit zu entlassen, sondern in die Qualität der Schulen zu investieren. So könnten die Lehrkräfte für den Ausbau der Ganztagsangebote eingesetzt werden oder dafür, mehr Personal an Schulen in sozial schwierigen Lagen zu installieren. (mit dpa)

