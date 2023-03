Zehn Panzerhaubitzen für die Bundeswehr

Das Beschaffungsamt der Bundeswehr (BAAINBw) hat zehn neue Panzerhaubitzen 2000 bestellt.

Ein Vertrag darüber sei in Berlin unterzeichnet worden, teilte der Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) am Donnerstag in Berlin mit. Die Auslieferung der Waffensysteme soll demnach im Jahr 2025 beginnen. Sie werden in der deutschen Artillerietruppe Panzerhaubitzen ersetzen, die Deutschland an die Ukraine abgegeben hat. Die Vereinbarung enthält nach Unternehmensangaben zudem Optionen zur Herstellung von insgesamt 18 weiteren Panzerhaubitzen 2000 in drei Losen zu je sechs Systemen. In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Kritik, bei den Bestellungen von Waffensystem werde nicht ausreichend Tempo gemacht.

(dpa)