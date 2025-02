Die Kulturstätten in Bayern erholen sich

Für die Kulturbranche sind es keine leichten Zeiten: Erst war durch die Corona-Pandemie ihr Betrieb eingeschränkt, nun wird ihnen vielerorts das Geld durch die Kommunen stark gekürzt. Doch jetzt können die Kultureinrichtungen mit einer positiven Meldung aufwarten. Denn neue Daten der Statistik-Ämter des Bundes und der Länder zeigen, dass sich die Besucherzahlen in den Jahren 2022 und 2023 erholt haben. Bayern steht bei der Anzahl an Kultureinrichtungen besonders gut da.

Das gilt vor allem für die Kinos: Hiervon gibt es im Freistaat 288 und damit die meisten im Bundesgebiet. In Deutschland gab es im Jahr 2023 insgesamt 1744 Spielstätten, 14 mehr als im Jahr zuvor – in Zeiten von Streamingdiensten keine selbstverständliche Entwicklung. 2023 wurden deutschlandweit 95,7 Millionen Kinobesuche gezählt, ein Zuwachs von 22,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Bayern liegt mit 1,2 Kinobesuchen je Einwohner zwar über dem bundesweiten Durchschnitt, landet allerdings hinter Berlin, Bremen und Hamburg.

Es gehen wieder mehr Menschen ins Theater und zu Konzerten

Bei den Konzertbesuchen zeigt sich deutschlandweit eine Erholung seit der Pandemie. In der Spielzeit 2021/22 wurden rund 2,2 Millionen Besuche bei öffentlich finanzierten Orchestern gezählt. Das entspricht einem Anstieg um knapp 153 Prozent im Vergleich zur vorherigen Spielzeit, die stark von der Corona-Pandemie geprägt war. Allerdings lagen die Besucherzahlen zehn Jahre zuvor noch bei 5,4 Millionen. Insgesamt ist die Branche also bisher nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Bayern liegt mit 27,2 Konzertbesuchen je 1000 Einwohner in der Spielzeit 2021/22 knapp über dem Bundesdurchschnitt.

Ein ähnliches Bild zeigen die Theaterbesuche. In derselben Spielzeit wurden deutschlandweit 11,6 Millionen Theaterbesuche gezählt, fast viermal so viele wie in der Spielzeit 2020/21. Relativ zur Bevölkerung in Deutschland sind es 137 Theaterbesuche je 1000 Einwohner in der Spielzeit 2021/22, wobei Hamburg als Musicalstadt besonders hervorsticht.

Spitzenreiter ist der Freistaat wiederum bei den Bibliotheken. Denn mit 1939 gibt es hier die meisten Standorte. Gerechnet auf die Bevölkerung landet Bayern mit 14,4 Bibliotheken je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern trotzdem lediglich auf dem zweiten Platz hinter Rheinland-Pfalz.