Diese Besuchsregeln gelten in Krankenhäusern in der Region

Jeder, der einen Patienten in einem Krankenhaus besucht, muss einen negativen Corona-Test vorweisen und eine FFP2-Maske tragen. Zusätzlich hat jedes Krankehaus noch individuelle Regeln.

FFP2-Maskenpflicht und ein negativer Test: Das sind die bundesweit vorgeschriebenen Corona-Regeln an Krankenhäusern. Was erst einmal einfach klingt, ist bei genauerem Hinsehen sehr kompliziert. Denn wenn es um Details geht, greift das Hausrecht. Demnach unterscheiden sich die Regeln bezüglich der Besucherzahl und der Dauer der Besuche von Krankenhaus zu Krankenhaus. Wir versuchen ein wenig Licht ins Regel-Chaos zu bringen.

Meist ist ein Besucher für eine Stunde am Tag pro Patient erlaubt. Doch in manchen Krankenhäusern gibt es keine Zeitbeschränkungen, aber es darf nur ein Angehöriger im Zimmer sein, sodass sich Patienten in Mehrbettzimmern absprechen müssen. In manchen Kliniken müssen sich Besucher auch anmelden. Grundsätzlich sollten sich Besucher vor einem Besuch auf der Website des jeweiligen Krankenhauses informieren, welche Regeln gelten. Wir haben für Sie die Besuchsregeln der Krankenhäuser in der Region zusammengefasst.

Besuchsregeln im Universitätsklinikum Augsburg

Im Universitätsklinikum ist auf der Normalstation pro Patient täglich ein Besuch ohne zeitliche Begrenzung erlaubt. Es darf sich jedoch nicht mehr als ein Besucher zur gleichen Zeit in einem Patientenzimmer befinden. Patienten in Mehrbettzimmern müssen sich demnach abstimmen. Die Besuchszeit ist von 14 bis 19 Uhr.

Auf der Intensivstation ist ein Besuch zwischen 15.30 und 19 Uhr möglich. Nur Patienten, die länger als 24 Stunden auf der Intensivstation liegen, dürfen Besuch empfangen – jedoch nicht am Tag einer Operation. Täglich ist ein Besuch für maximal 30 Minuten möglich.

Im Kreißsaal darf die Schwangere eine Begleitperson mitbringen. Beide benötigen einen tagesaktuellen, zertifizierten Antigen-Schnelltest. Bei der Geburt kann der Partner dabei sein. Voraussetzung dafür ist ein negativer Schnell- oder PCR-Test. Auch die Schwangere muss einen tagesaktuellen Test vorweisen. Dieser kann im Notfall auch vor Ort durchgeführt werden.

Eine Ausnahme gibt es bei Kindern und Jugendlichen. Ist der Patient mit einer Begleitperson im Krankenhaus, ist ein zusätzlicher Besucher pro Tag erlaubt. Ist der Patient allein im Krankenhaus, dürfen beide Elternteile zu Besuch kommen. Auch bei Sterbenden gibt es Ausnahmen. Auf den Covid-Stationen gilt ein Besuchsverbot.

Lesen Sie dazu auch

Besuchsregeln im Bezirkskrankenhaus Augsburg

Im Bezirkskrankenhaus Augsburg dürfen Patienten pro Tag einen Besucher für maximal eine Stunde empfangen. Die Besuche sollen zwischen 14.30 und 18 Uhr außerhalb der Stationsräume, beispielsweise im Flur, der Cafeteria oder im Außengelände, stattfinden. Ausnahmeregelungen aus medizinisch notwendigen Gründen können vorab mit dem Stationsarzt vereinbart werden.

Besuchsregeln in der Stadtklinik im Diako in Augsburg

Auch Patienten in der Stadtklinik im Diako dürfen täglich einen Besucher für maximal eine Stunde empfangen. Der Zutritt ist jedoch erst ab 14 Jahren erlaubt. Die Besuchszeiten sind von 14 bis 18 Uhr, der letzte Einlass erfolgt um 17.30 Uhr. Diese Besuchsregeln gelten auch für das Freigelände des Diako. Besuche auf der Intensivüberwachung sind nur nach Vereinbarung möglich.

Besuchsregeln in der Fachklinik Josefinum in Augsburg

In der Frauenklinik des Josefinums ist auf der Station täglich ein Besuch für maximal eine Stunde erlaubt. Es darf allerdings immer nur dieselbe Person zu Besuch kommen. Die Besuchszeit ist von 14.30 bis 19.30 Uhr. In einem Familienzimmer dürfen die Väter (geimpft oder genesen + PCR-Test) die Frauen begleiten. Im Kreißsaal ist eine Begleitperson ab Beginn der Geburt erlaubt.

In der Kinder- und Jugendklinik kann eine Begleitperson mit aufgenommen werden. Zudem ist der Besuch eines Elternteils möglich, wenn keine Begleitperson mit aufgenommen wurde. In der Notaufnahme ist eine Begleitperson (Elternteil, Sorgeberechtigter) erlaubt.

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist auf der Station und in des Tagesklinik keine Begleitperson zugelassen. Nach Absprache können die Patienten von einem Sorgeberechtigten besucht werden. In der Notaufnahme ist eine Begleitperson (Elternteil, Sorgeberechtigter) erlaubt.

Besuchsregeln in den Hessing Kliniken in Augsburg

Der Patient muss in der Orthopädischen Fachklinik und der Klinik für Orthopädische Rehabilitation bereits beim Aufnahmegespräch vor dem Krankenhausaufenthalt in den Hessing Kliniken eine Person angeben, die während des gesamten Aufenthaltes als Besucher zugelassen ist. Dieser darf täglich für maximal eine Stunde zwischen 14 und 18 Uhr zu Besuch kommen. Besuche auf der Intensivstation sind nur nach Rücksprache möglich.

Die Besuchsregeln in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation unterscheiden sich. Jeder Patient kann zu Beginn seines Aufenthalts zwei Personen als Besucher festlegen. Diese können für maximal 30 Minuten zwischen 14 und 16.30 Uhr zu Besuch kommen. Dafür sind ausgewiesene Bereiche, wie etwas das Foyer, vorgesehen. Für einen Besuch muss vorab telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Besuchsregeln in der Klinik Vincentinum in Augsburg

Auch in der Klinik Vincentinum können bei der Aufnahme zwei feste Personen als Besucher genannt werden. Es ist höchstens ein Besuch pro Tag für maximal eine Stunde erlaubt. Es darf sich nur ein Besucher zur gleichen Zeit in einem Patientenzimmer befinden. Die Besuchszeiten sind täglich von 14 bis 19 Uhr. Der letzte Einlass ist um 18.15 Uhr. Jeder Besucher muss sich bei der Zugangskontrolle anmelden. Ausnahmen gibt es bei Sterbenden und bei Kindern unter 14 Jahren ohne Begleitperson, wenn kein Elternteil geimpft oder genesen ist.

Besuchsregeln in der Wertachklinik in Bobingen und Schwabmünchen

Jeder Patient in den Wertachkliniken kann täglich Besuch von einer Person für maximal eine Stunde bekommen. Die Besuchszeiten sind von 15 bis 20 Uhr. Kinder unter sechs Jahren sind dabei nicht erlaubt. Besuche auf der Intensivstation sind nur mit einer Ausnahmegenehmigung des zuständigen Oberarztes möglich. Corona-Patienten dürfen keinen Besuch empfangen. Ausnahmen gibt es bei Patienten unter zwölf Jahren. Bei ihnen ist der Besuch von beiden Elternteilen erlaubt. Bei Patienten in der Sterbephase gibt es gesonderte Regeln.

Besuchsregeln in der Waldhausklinik in Deuringen

Auch in der Waldhausklinik in Deuringen ist pro Tag ein Besucher für etwa 45 Minuten erlaubt. In der Regel sollte das immer dieselbe Person sein. Die Besuchszeiten sind von 16 bis 18 Uhr. Ausnahmen gibt es bei Patienten, die sich in einem kritischen Zustand befinden.