17:48 Uhr

5000 Mal stärker als Morphium: So gefährlich ist die Droge Carfentanyl

Plus Vor Kurzem fand die Polizei erstmals die Droge Carfentanyl in Bayern. Die Wirkung der Substanz ist so stark, dass bereits kleine Mengen tödliche Auswirkungen haben können.

Von Bianca Dimarsico

Carfentanyl heißt die Substanz, die normalerweise zur Betäubung von Elefanten und Nashörnern verwendet wird, inzwischen aber auch in der Drogenszene angekommen ist. Vor etwa zwei Monaten beschlagnahmte die Polizei die Droge bei einem Mann im Münchner Stadtteil Bogenhausen, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Montag mitteilte. Es ist das erste Mal, dass das Rauschgift in Bayern gefunden wurde. In anderen Ländern, etwa in den USA, hat sich die Droge längst verbreitet und tötet immer mehr Menschen. Was macht die Substanz so gefährlich und welche Bedeutung hat sie in der deutschen Drogenszene?

Norbert Wodarz leitet das Zentrum für Suchtmedizin am Universitätsklinikum Regensburg. Der Suchtforscher erklärt, warum Carfentanyl so gefährlich ist. "Die Hauptgefahr für den Menschen liegt in der extrem hohen Wirkpotenz", sagt Wodarz. Carfentanyl ist etwa 5000 Mal stärker wirksam als das Schmerzmittel Morphium. Wie Wodarz erklärt, würden etwa 0,1 Gramm Carfentanyl – das entspricht der Masse von drei Reiskörnern – ausreichen, um 10.000 noch halbwegs für den Menschen verträgliche Einzeldosen herzustellen. "In Einzelfällen wurde bereits berichtet, dass schon das unbeabsichtigte Einatmen von Stäuben von Carfentanyl zu einer tödlichen Überdosis führen kann", sagt Wodarz.

