Eingeklemmter Arbeiter von Kollegen befreit - Lebensgefahr

Die schnelle Reaktion seiner Kollegen hat einem 31-Jährigen bei einem Arbeitsunfall in Sennfeld (Landkreis Schweinfurt) vermutlich das Leben gerettet. Der Mann sei mit seinem Kopf in einer Maschine in einem Betrieb für Lebensmittel eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Kollegen erkannten die Situation und befreiten den lebensgefährlich verletzten Mann mithilfe eines Winkelschleifers.

Daraufhin reanimierten sie den bereits bewusstlosen 31-Jährigen, wie es weiter hieß. Er wurde am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der genaue Unfallhergang war bislang noch unklar. In Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsrat und einem Sachverständigen wird ermittelt.