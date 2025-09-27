Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Betriebsunfall: Lkw-Reifen platzt beim Wechseln – 61-Jähriger verletzt

Betriebsunfall

Lkw-Reifen platzt beim Wechseln – 61-Jähriger verletzt

Ein Arbeiter montiert einen Lkw-Reifen ab. Als er ihn mit Luft füllen möchte, zerreißt der Reifen. Der Mann landet im Krankenhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

    In Niederbayern ist ein 61-Jähriger beim Wechseln eines Lkw-Reifens verletzt worden. Der Mann habe den Reifen am Freitag auf einem Gelände eines Speditionsbetriebs in Eging am See (Landkreis Passau) abmontieren und erneut mit Luft füllen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei zerriss der Reifen. Mit mittelschweren Verletzungen wurde der 61 Jahre alte Mitarbeiter in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden