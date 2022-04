"Schockanruf": Betrüger erbeuten 125.000 Euro von Unterallgäuerin

Betrüger sagen einer Unterallgäuerin, dass ihre Tochter jemanden getötet habe und nur gegen Kaution freikomme. Die Seniorin übergibt ihnen 125.000 Euro.

Eine Seniorin aus dem Unterallgäu ist am Donnerstag Opfer von sogenannten Schockanrufen geworden. Betrüger gaben sich als Anwalt, Staatsanwalt sowie als falscher Polizeibeamter aus und erzählten der Frau am Telefon, dass die Tochter der Seniorin im Rahmen eines Verkehrsunfalls schuldhaft eine Person getötet habe, berichtet die Polizei.

Telefonbetrug im Unterallgäu: Frauen übergeben Schmuck und Geld in Lindau und Memmingen

Die Tochter werde in Haft genommen, wenn nicht eine Kaution in Höhe von 90.000 Euro sowie Schadensersatz in Höhe von 75.000 Euro bezahlt würde, sagten die Betrüger der Frau. Diese Geschichte war frei erfunden.

Es gelang den Tätern auf diese Weise, die Seniorin und eine anwesende Bekannte über mehrere Stunden so massiv unter Druck zu setzen, dass die beiden Frauen den Betrug nicht sofort durchschauten. Die Bekannte ließ sich von den Tätern ebenfalls überzeugen und bot der Seniorin an, diese beim Aufbringen des geforderten Geldes zu unterstützen.

Betrug in Memmingen: So beschreibt die Polizei den Täter

Die Seniorin übergab gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Sportzentrums in der Hühnerbergstraße in Memmingen Schmuck im Wert von etwa 30.000 Euro in einer Plastikdose an einen der Täter. Dieser soll etwa 1,85 Meter groß, etwa 35 Jahre alt schlank und unscheinbar gewesen sein. Die Person habe sich zu Fuß genähert und auch wieder entfernt, heißt es im Polizeibericht.

Die Bekannte der Seniorin wurde von den Tätern nach Lindau dirigiert. Am dortigen Parkplatz des Verbrauchermarktes Lidl in der Kemptener Straße übergab sie zwischen 17.10 und 17.35 Uhr etwa 95.000 Euro in einem Umschlag an einen der Täter. Die Person soll über 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und eventuell osteuropäischer Herkunft gewesen sein. Darüber hinaus habe die Person eine FFP2-Maske, eine blaue „Bomberjacke“ und eine dunkle Jeans getragen. Sie habe sich zu Fuß genähert und im Nacken eine Tätowierung gehabt.

Erst nach der Übergabe des Schmucks und des Geldes kamen den Frauen Zweifel an der vorgetragenen Geschichte und sie entschlossen sich, Anzeige zu erstatten.

Die Kriminalpolizeiinspektion bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise. Wer hat an den Orten, an denen das Geld übergeben wurde, etwas gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen. (AZ)