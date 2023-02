Telefonbetrüger erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Telefonbetrüger haben einer Frau in Unterfranken einen fünfstelligen Geldbetrag gestohlen.

Eine unbekannte Täterin habe am Freitag bei ihr angerufen und behauptet, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Betrüger forderten die Mutter in Würzburg auf, eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro zu bezahlen. Die Frau erklärte sich bereit, eine fünfstellige Summe zu hinterlegen. Das Geld übergab sie später an eine Frau, die nun von der Polizei gesucht wird.

(dpa)