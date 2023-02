"Hallo Mama/Papa": Wie eine Betroffene auf den WhatsApp-Betrug reagierte

Leider fallen immer wieder Personen darauf rein. Auch ich habe bereits solche SMS erhalten. Aber nicht nur das, auch Emails mit vermeintlichen Gewinnen, angeblich von der Stadtsparkasse um einen Link anzuklicken ansonsten würde nach 5 Tagen die Konten gesperrt, Ebay-Kleinanzeigen (hatte 2 Dinge reingestellt) ohne Angabe für welches das "angebliche Interesse" besteht, aber ein SMS aufs Handy, dass ich nochmal eine Nachricht bekomme wegen sicherem Bezahlen und dann nur den Link anklicken muss um das Geld zu erhalten. Das nur ein kleines Beispiel was in der letzten Zeit so im Umlauf ist. Das einzige was ich schon länger nicht mehr erhalten habe sind Mails mit der Aufforderung eine Zahlung zu leisten, da ansonsten die Sache teurer wird, da ein Mahnbescheid erlassen wird. Was ja aber dann auch nie passiert, sondern nur Einschüchterungsversuche sind. Auch Telefonanrufe wegen Geld - meine Antwort jedes mal ich habe keines - dann ist es gleich zu Ende.

Man kann nur jedem raten, sich nicht verunsichern zu lassen. Auflegen, löschen usw. ist die beste Methode.

Antworten Melden