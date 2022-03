Betrugswelle: Senioren verlieren mehrere hunderttausend Euro

Betrüger haben in Augsburg von Senioren mehrere hunderttausend Euro erbeutet.

Das Stadtgebiet sei am Mittwoch von einer Welle betrügerischer Anrufe überschwemmt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mindestens drei Rentner fielen demnach auf die Kriminellen herein und erstatteten hinterher Anzeige.

Im Stadtteil Göggingen gaukelten Betrüger einem 84-Jährigen am Telefon vor, sein Schwiegersohn habe einen Unfall verursacht und müsse nun 50.000 Euro Kaution hinterlegen, um frei zu kommen. Der Senior übergab nach einem längeren Telefonat mit dem Betrüger die geforderte Kaution in bar im Hauseingangsbereich an einen unbekannten Mann.

Mit einer ähnlichen Masche brachten Anrufer eine 80-Jährige dazu, Schmuck und andere Gegenstände im Wert von rund 150.000 Euro an falsche Polizeibeamte zu übergeben.



Eine fünfstellige Summe verlor eine 74-Jährige an die Gauner. Auch ihr war am Telefon vorgelogen worden, ihre Tochter sei in Untersuchungshaft gekommen, weil sie ein Mädchen angefahren hätte. Um ihre Tochter aus der Haft frei zu kaufen, übergab die Frau das Geld an eine unbekannte Frau.

