Immer mehr Single-Haushalte im Freistaat

In Bayern gibt es immer mehr Single-Haushalte.

Vor allem Seniorinnen oder Senioren und jüngere Menschen leben alleine. Das zeigen Ergebnisse des Mikrozensus 2021, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte.

Demnach gibt es 6,3 Millionen private Haushalte in Bayern. 40 Prozent davon sind Single-Haushalte. In den Großstädten beträgt der Anteil 51 Prozent, in kleineren Gemeinden nur 32 Prozent.

In 33 Prozent der Haushalte leben zwei Menschen; in 23 Prozent der Haushalte wohnen drei oder vier Menschen. Fünf oder mehr Menschen leben in vier Prozent der Haushalte unter einem Dach. Der Anteil der Single-Haushalte lag 2001 noch bei 28 Prozent.

