Berechnung für 2041: Bevölkerung in Bayern wächst und wird älter

Bis 2041 werden etwa 13,9 Millionen Menschen in Bayern leben. Das würde ein Wachstum um über 700.000 Menschen bedeuten. Gleichzeitig wird die Bevölkerung älter.

Die Bevölkerung in Bayern und wird gleichzeitig älter. Etwa 13,89 Millionen Menschen werden bis zum Jahr 2041 im Freistaat leben. Das geht aus der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamts hervor, die am Donnerstag in Fürth vorgestellt wurde.

Bevölkerung in Bayern nimmt zu

Den Angaben zufolge nimmt die bayerische Bevölkerung in den nächsten Jahren voraussichtlich um 714.000 Menschen zu. Größter Treiber ist aktuell der Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen. Mit einem Zuwachs um 180.000 Menschen zum Ende des Jahres 2022 fällt die Vorausberechnung auch deshalb gleich im ersten Jahr am größten aus. Laut den Statistiken könnten sich die Wanderungsbewegungen noch bis ins Jahr 2026 auf die Einwohnerzahl im Freistaat auswirken.

Bis zum Jahr 2041 gewinnen laut der Berechnung unter dem Strich alle 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern durch Wanderungsbewegungen Einwohner hinzu. Es gibt dennoch Unterschiede. Viele größere Städte und angrenzende Landkreise können mit einem Wachstum rechnen. In manchen ländlichen Gebieten stehen aber wohl trotz Wanderungsplus stagnierende oder sogar rückläufige Bevölkerungszahlen an. Zuwächse dürfte es etwa in der Metropolregion München geben, die gegenteilige Entwicklung in Landkreisen wie Kronach und Hof.

Berechnung für 2041: Bayerische Bevölkerung wird älter

Die Berechnungen für 2041 zeigen auch, dass die bayerische Bevölkerung immer älter wird. Das Durchschnittsalter steigt bis 2041 wohl um 1,3 auf dann 45,4 Jahre. In den kommenden 20 Jahren dürfte die Zahl der über 65-Jährigen auf 3,51 Millionen anwachsen – das entspräche einem Anstieg um etwa 27 Prozent.

Im Gegenzug rechnen die Statistiker mit einem Rückgang der Menschen zwischen 20 und 64 Jahren um 205.000. Dagegen steigt die Zahl der unter 20-Jährigen voraussichtlich leicht. Damit kämen im Jahr 2041 auf 100 Menschen im berufstätigen Alter 45 Ruheständler. Im Jahr 2021 lag dieses Verhältnis noch bei 35 zu 100. (mit dpa)