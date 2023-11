Geldfälscher: 62 Kilo wertlose 2-Euro-Münzen im Auto

Einen Geldfälscher mit 62 Kilogramm illegal bearbeiteten Schrott-Münzen hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen in Oberbayern geschnappt.

Der inzwischen 33-Jährige sei wegen Geldfälschung rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Zollfahndungsamt München am Dienstag mit.

Ende April hatten demnach die Beamten in Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) in dem aus Österreich kommenden Wagen an mehreren Stellen versteckt 2-Euro-Münzen mit ungewöhnlichen Prägemerkmalen mit einem geschätzten ursprünglichen Wert von rund 15.000 Euro entdeckt.

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes ergaben schließlich, dass die Münzen entwertet und als Metallschrott verkauft worden waren. Die Münzen waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber rechtswidrig wieder begradigt worden, um damit Verkaufsautomaten täuschen zu können.

Die sichergestellten Münzen wurden bei der Bundesbank ordnungsgemäß entwertet und als Metallschrott verkauft. Der Erlös kommt der Staatskasse zugute.

(dpa)