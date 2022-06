Warum die Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim nun auf dem Prüfstand steht

Bayern verfehlt im Wohnungsbau seine Ziele. Die Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim sorgt für Schlagzeilen. Wie geht es nun in Sachen bezahlbares Wohnen weiter?

Die massive Kritik an der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim hält an. Nun sorgt eine Auskunft des bayerischen Bauministeriums im Landtag für neue Verwirrung.

Die Bayernheim wurde von der Staatsregierung im Juli 2018 mit dem Ziel gegründet, bis 2025 zusätzlich 10.000 bezahlbare Wohnungen zu bauen. Die Bilanz nach knapp vier Jahren aber fällt mager aus. Nach Angaben des Vorsitzenden des Bauausschusses im Landtag, Sebastian Körber (FDP), hat die Gesellschaft bisher keine einzige Wohnung fertiggestellt.

Es seien – Stand Februar dieses Jahres – lediglich 234 Wohneinheiten angekauft worden, weitere 522 befänden sich in Bau, rund 2700 seien in Planung oder in Vorbereitung. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) zeichnet in einem Interview mit dem Straubinger Tagblatt ein deutlich positiveres Bild, wenn er sagt: „Momentan sind schon 3500 Wohnungen fertig, im Bau, in Planung oder in Vorbereitung.“

Bilanz der Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim fällt mau aus

Die Kritik der Opposition und des Bayerischen Obersten Rechnungshofs aber betrifft, wie berichtet, nicht nur die Zahlen. SPD, FDP und Grüne zweifelten von Anfang an am Sinn der Bayernheim. Ihr Argument: Statt eine weitere, eigene staatliche Wohnungsbaugesellschaft zu gründen und damit in Konkurrenz zu kommunalen und gemeinwohlorientierten Wohnungsbaugesellschaften um knappe Grundstücke zu treten, sollte der Freistaat diesen Unternehmen besser direkt unter die Arme greifen.

Und als die Bayernheim dann doch gegründet war, forderte Natascha Kohnen, die wohnungsbaupolitische Sprecherin der SPD im Landtag, doch zumindest die drei staatlichen Gesellschaften (Bayernheim, Stadibau und Siedlungswerk Nürnberg) zu verschmelzen, damit sie nicht uneffektiv nebeneinanderher arbeiten.

Auf eine Anfrage im Landtag erhielt sie nun eine auf den ersten Blick überraschende Antwort. Das Bauministerium teilte mit: „Die Staatsregierung prüft aktuell unter Einbeziehung externer Expertise, ob und inwiefern die bestehenden staatlichen Wohnungsgesellschaften zusammengelegt werden können bzw. eine strukturelle Veränderung für eine bessere Zusammenarbeit geschaffen werden kann.“ Kohnen wertet diese Aussage als Eingeständnis eines „handwerklichen Fehlers.“

Natascha Kohnen (SPD) forderte die Verschmelzung der drei staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Bayernheim, Stadibau und Siedlungswerk Nürnberg. Foto: Bernd Schied (Archivbild)

Sollen staatliche Wohnungsgesellschaft nun zusammengelegt werden?

Im Bauministerium aber sieht man das ganz anders. Es werde selbstverständlich immer geprüft, was man besser machen könne, heißt es auf Anfrage. Dies habe man der FDP im Landtag bereits vor einem Jahr mitgeteilt. Daran habe sich nichts geändert. Die Bayernheim aufzugeben oder sie mit anderen staatlichen Gesellschaften zu fusionieren, sei aber nicht geplant.

Kohnen will sich damit nicht zufriedengeben. Sie fordert, das offenbar schon vor Jahren erstellte Gutachten einer Unternehmensberatung, das in der Antwort des Bauministeriums als „externe Expertise“ bezeichnet ist, offenzulegen. „Darauf haben wir einen Anspruch“, sagt sie.