Dem Bezirk Schwaben droht ein 100-Millionen-Euro-Defizit

Das Defizit, das sich da beim Bezirk Schwaben abzeichnet, ist gewaltig: Voraussichtlich bis zu 100 Millionen Euro fehlen heuer in der Haushaltskasse – zu diesem Ergebnis kommt die Finanzverwaltung des Bezirks in einer vorläufigen Schätzung. „Angesichts unserer Aufgaben und der damit verbundenen Ausgaben war schon zu Beginn des Jahres klar, dass unser Haushalt auf Kante genäht ist“, sagte Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Ohne auskömmlichere Finanzierung durch den Bund und den Freistaat wird es in Zukunft nicht mehr gehen.“

Der Bezirk hatte Anfang dieses Jahres den Hebesatz der Bezirksumlage von 21,2 auf 25 Prozent erhöht und einen Rekordhaushalt von rund 1,102 Milliarden Euro Gesamtvolumen verabschiedet. Grund für die Erhöhung war die dramatische Haushaltslage im Vorjahr: Um ein drohendes Defizit abzuwenden, musste der Bezirk 2024 rund 89 Millionen Euro aus seinen Rücklagen entnehmen. Trotz dieser Maßnahme stand am Ende ein Fehlbetrag in Höhe von 12 Millionen Euro zu Buche. Der Jahresrechnung für 2024 zufolge ergibt das insgesamt einen Fehlbetrag von rund 101 Millionen Euro. Heuer droht dem Bezirk ein Defizit in ähnlicher Höhe.

Das Hauptproblem: sinkende Einnahmen und wachsende Ausgaben im Sozialbereich

Hauptverantwortlich für das drohende Haushaltsloch sind hauptsächlich sinkende Einnahmen und wachsende Ausgaben im Sozialbereich. 2024 belasteten die Leistungen „Hilfe zur Pflege“ und „Eingliederungshilfe“ den Haushalt bereits zusätzlich um rund 50 Millionen Euro. Heuer rechnen die Sozial- und die Finanzverwaltung des Bezirks in der „Eingliederungshilfe“ mit Mehrausgaben in Höhe von 56 Millionen Euro. „Wenn wir sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben gegenrechnen, bleibt am Ende ein Haushalt, der erneut mit rund 100 Millionen Euro unterfinanziert ist“, erklärt Bezirkskämmerer Martin Seitz. „Sollte sich die Lage im Laufe des Jahres noch bessern, liegt das Defizit vermutlich bestenfalls bei 75 Millionen Euro.“

Ein großer Anteil der wachsenden Ausgaben entfällt auf Personalkosten in sozialen Berufen. „Dass Fachkräfte angemessen entlohnt werden, ist wichtig und richtig“, betonte Bezirkstagspräsident Sailer. Richtig sei aber auch, dass die Tarifabschlüsse zugunsten der Beschäftigten vollumfänglich vom Bezirk refinanziert werden müssten.

Der Bezirk unterstützt Menschen mit Behinderung im Alltag

Der Bezirk Schwaben übernimmt als dritte kommunale Ebene Aufgaben, die über die Zuständigkeiten der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte hinausgehen. Im Bereich Soziales und Gesundheit unterstützt der Bezirk Menschen mit Behinderung im Alltag, leistet Hilfe zur Pflege und betreibt das eigenständige Kommunalunternehmen, die Bezirkskliniken Schwaben. (AZ)