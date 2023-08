Prozess um versuchten Mord an zwei Zirkus-Angestellten

Sie wollten mehr Geld und drohten mit Kündigung. Das passte einer Zirkusfamilie als Arbeitgeber aber nicht. Der Direktor und drei Mitarbeiter sollen das Ehepaar daraufhin verprügelt haben. Das Landgericht Bielefeld verhandelt jetzt den Fall.

Vor dem Landgericht Bielefeld beginnt am Donnerstag (12.00 Uhr) ein Prozess um versuchte Morde an zwei Zirkus-Angestellten. Angeklagt sind drei Mitarbeiter im Alter zwischen 16 und 42 Jahren sowie der 30 Jahre alte Zirkus-Direktor. Der Familienbetrieb stammt aus Holzheim in Bayern.

Sie sollen im Februar 2023 in Rheda-Wiedenbrück laut Anklage nach einem Streit um Gehaltsverhandlungen und drohende Kündigung die beiden Opfer in einen Wohnwagen gelockt haben. Dort wurden eine 37-Jährige und ihr 36 Jahre alter Ehemann mit Baseballschlägern verprügelt. Bei dem Mann bestand nach Schlägen auf den Kopf Lebensgefahr.

Der Zirkus bot Projektwochen für Schulen an, bei denen die Schüler als Artisten auftraten. Bis September sind fünf weitere Termine angesetzt.

(dpa)