Aus Augsburg statt aus dem Allgäu: Das "Hopfenseer"-Discounter-Bier schlägt Wellen

Das Hopfenseer Bier wird in einem Lebensmittel-Discounter verkauft. Gebraut wird es allerdings nicht am Hopfensee.

Plus Ein Lebensmittel-Discounter bietet ein Hopfenseer Helles an. Gebraut wird es jedoch im Raum Augsburg und nicht im Allgäu. Das sagt die Wettbewerbszentrale.

Von Tobias Schuhwerk

Dieser Biername schlägt buchstäblich Wellen: Über das „Hopfenseer“ wird in den sozialen Netzwerken und auch unter Gastronomen am Hopfensee in Füssen im Ostallgäu diskutiert. Das helle Flaschenbier mit dem blau-weißen Etikett bietet ein Lebensmitteldiscounter an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

