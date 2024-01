Verletzter Schwan führt zu zwei Auffahrunfällen

Ein verletzter Schwan hat in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) für zwei Auffahrunfälle gesorgt.

Das ausgewachsene Tier lag am Samstagvormittag am Ortseingang auf der Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wieso der Schwan verletzt war, war zunächst nicht bekannt.

Der Fahrer eines Transporters bremste den Angaben zufolge mit seinem Fahrzeug ab, als er den verletzten Vogel erkannte. Eine Autofahrerin bemerkte den Vorgang zu spät und fuhr dem Transporter mit ihrem Wagen auf. Ein weiterer Autofahrer blieb daraufhin hinter dem Wagen der Frau stehen, woraufhin eine zweite Fahrerin mit ihrem Pkw auf sein Fahrzeug auffuhr.

Bei den beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Der Schwan starb noch vor Ort an seinen ursprünglichen Verletzungen.

(dpa)