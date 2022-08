Staatsforsten wollen Standorte für Windräder versteigern

Flächen für geeignete Standorte von Windrädern in den bayerischen Staatsforsten sollen in einem offenen Bieterverfahren versteigert werden.

"Für neue Standortsicherungsverträge kommt das Bieterverfahren bereits zur Anwendung", sagte ein Sprecher der Staatsforsten am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Der konkrete Kriterienkatalog zur Auswahl eines Bieters werde aber noch dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorlegt.

Hintergrund des Bieterverfahrens ist nach Angaben des Sprechers die Erwartung, dass es "eine sehr hohe Anfrage von Investoren, Projektentwicklern und Betreibern von Windenergieanlagen" geben werde. Ziel der Staatsforsten sei es daher, mögliche Standorte für Windenergieanlagen öffentlich, transparent und diskriminierungsfrei und vor allem zügig zu vergeben. Darüber hatte auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Die Staatsforsten betonten ausdrücklich, dass das Bieterverfahren auf einen besonders kommunalfreundlichen "bayerischen Weg" setze. Das bedeutet, dass geeignete Flächen mit der jeweiligen Standortgemeinde die Rahmenbedingungen für die Ausschreibung vereinbaren, also etwa wie viele Anlagen dort errichtet werden können. Anschließend werden sie auf der Internetseite der Staatsforsten angeboten.

"Von den Bietern wird erwartet, dass diese in ihren Angeboten die mit den Kommunen vereinbarten Vorgaben berücksichtigen und insbesondere konkrete Angaben zu den Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Kommunen machen", hieß es weiter. Generell hätten Beteiligungsmöglichkeiten einen hohen Stellenwert, insbesondere um die Akzeptanz der Region für das Projekt sicher zu stellen.

"Konkret heißt das: In dem Bieterverfahren wird nicht unbedingt der Meistbietende den Zuschlag erhalten", so die Staatsforsten. Wichtiger sei es, die Vorgaben der Gemeinde zu erfüllen, eine Beteiligung der Bürger an der Windenergieanlage vorzusehen, eine wald- und umweltschonende Bauweise zu planen und Erfahrung in der Errichtung von Windenergieanlagen nachzuweisen.

(dpa)