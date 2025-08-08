Polizei fahndet nach Tötung einer 76-Jährigen nach Nachbarn

Nach dem gewaltsamen Tod einer 76-Jährigen sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen Nachbarn. Gegen den 59-Jährigen liegt nach Angaben der Polizei ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags vor. Der Gesuchte wurde zuletzt Ende Juli am Hauptbahnhof München gesehen, und zwar an dem Tag, an dem auch das Opfer tot gefunden wurde.

Mutmaßlicher Totschläger war in Begleitung in München

Bilder aus der Videoüberwachung zeigen ihn dort in Begleitung eines jungen Mannes und einer Frau. Diese beiden gelten als wichtige Zeugen und werden ebenfalls gesucht. Die Ermittler erhoffen sich davon Hinweise zum Aufenthaltsort des Verdächtigen.

Die 76-jährige Tote wurde Ende Juli von Angehörigen in ihrer Wohnung in Bad Münder am Deister (Landkreis Hameln-Pyrmont) gefunden. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige bisher nicht gefunden.