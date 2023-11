Allein unter Frauen: Nur rund jede zehnte Grundschullehrkraft ist ein Mann

Benjamin Wehowsky unterrichtet an der Grundschule in Krumbach. Er ist der einzige Mann neben dem Hausmeister. Dabei würden manche Kinder von mehr männlichen Lehrkräften profitieren.

Benjamin Wehowsky ist es gewohnt, der Einzige zu sein. An den Seminaren in der Uni, unter seinen Freunden, im Lehrerzimmer sowieso. Der 23-Jährige unterrichtet an der Grundschule Krumbach. Der einzige männliche Lehrer unter rund 40 Frauen. Seine Schüler finden es cool, dass er Fußball spielt. Doch wenn er sich nach einem Gespräch unter Männern sehnt, kann er zum Hausmeister gehen oder auf die beiden Pfarrer warten, die an seiner Schule ein paar Stunden Religion unterrichten. "Klar, man hat schon im Studium gemerkt, dass der Beruf sehr weiblich geprägt ist", sagt Wehowsky, der gerade das zweite Jahr seines Referendariats absolviert. Abhalten ließ er sich aber davon nicht - anders als der allergrößte Teil seiner Geschlechtsgenossen.

Nach Angaben des Kultusministeriums gab es an bayerischen Grundschulen im Schuljahr 2022/2023 rund 39.300 Lehrkräfte. Rund 3700 waren Männer - lediglich etwa neun Prozent. Im Landkreis Günzburg, Wehowskys Einsatzgebiet, ist nicht einmal jede 20. Grundschullehrkraft ein Mann.

An diesem Morgen beginnt der Unterricht für Wehowsky und die Grundschulkinder mit Mathematik. Foto: Alexander Kaya

"Mir war schon in der Schule bewusst, dass ich gern mit Kindern arbeiten würde", sagt Benjamin Wehowsky. "Ich wusste aus Praktika, auch aus meiner Arbeit als Nachhilfelehrer, dass ich Spaß daran habe, Kindern etwas beizubringen. Meine Mutter ist Grundschullehrerin, daher kannte ich den Alltag an dieser Schulart." Grundschulkinder könne man "schön motivieren", sie kämen noch gern in die Schule. "Das gibt mir persönlich mehr, als mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, die vielleicht weniger Lust auf Unterricht haben, weniger motiviert sind."

Die Grundschulen in Bayern sind von Frauen dominiert - anders als andere Schularten. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Warum Männer die Grundschule meiden, dazu gibt es wenig Forschung und viele Vermutungen. Eine weit verbreitete: das Einkommen und geringe Karrierechancen. Zwar wurde in Bayern das Einstiegsgehalt von Lehrkräften an Grund- und Mittelschulen jüngst auf dieselbe Stufe angehoben wie das von Realschul- und Gymnasiallehrkräften; doch lange verdiente man im Unterricht mit den Kleinsten deutlich schlechter.

Ja, das sei ein Grund für den Männermangel, sagt die Hamburger Erziehungswissenschaftlerin Hannelore Faulstich-Wieland, eine der wenigen Expertinnen in der schulischen Genderforschung. "Und deshalb ist die gleiche Bezahlung zwischen allen Lehrämtern dringend notwendig." Viel entscheidender als das Geld ist ihr zufolge aber das Bild, das in der Gesellschaft und in den Medien vom Beruf der Grundschullehrkraft vermittelt werde: "Die Grundschule wird als weiblicher Bereich angesehen, der Beruf der Lehrkraft mit etwas Mütterlichem in Verbindung gebracht." Das schrecke männliche Interessenten ab. "Dabei hat guter Unterricht überhaupt nichts mit Mütterlichkeit zu tun - sondern mit Kompetenz und Pädagogik."

Die Statistik des Kultusministeriums bestätigt, dass andere Lehrämter bei Männern deutlich beliebter sind. Am Gymnasium sind vier von zehn Lehrkräften Männer, an der Berufsschule sogar fast zwei Drittel, an Mittel- und Realschulen immerhin ein Drittel.

Gerade Kinder von Alleinerziehenden bräuchten eine männliche Bezugsperson

Für die Förderung und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler spielt es nach den Erkenntnissen der Pädagogik-Expertin keine Rolle, ob sie von einem Mann oder einer Frau unterrichtet werden. Das glaubt auch der Krumbacher Lehrer Wehowsky. "Aber ich glaube, es ist gut, wenn Kinder auch eine männliche Ansprechperson in der Grundschule haben. Wenn zu Hause der Vater nicht da und die Mutter alleinerziehend ist zum Beispiel." Dann ist es nach seiner Einschätzung hilfreich für ein Kind, "eine männliche Lehrkraft zu haben, die für einen da ist und unterstützt". Der Unterrichtsstil ist seiner Meinung nach keine Frage des Geschlechts, sondern der Persönlichkeit. "Das Einzige, was meinen Stil vielleicht von dem mancher Frau unterscheidet: Das Fach Musik liegt mir nicht allzu sehr, ich singe im Unterricht nur in besonderen Fällen", sagt er lachend, "wenn ein Kind Geburtstag hat zum Beispiel."

Benjamin Wehowsky unterrichtet auch Sport. Muss er da als männlicher Lehrer grundsätzlich vorsichtiger sein? "Ich gehe grundsätzlich nicht in die Umkleidekabinen der Kinder", erklärt er, "sondern mache vor der Stunde kurz die Tür auf und sage ihnen, dass sie in die Halle kommen können. Aber es ist schon so, dass man gerade bei den Mädchen vorsichtiger ist, dass man einen Schritt schneller wieder aus der Tür draußen ist." Von den Eltern hat er diesbezüglich noch nie Beschwerden gehört, sie freuen sich, dass ihre Kinder auch mal von einem Mann unterrichtet werden.

Kultusministerium will mehr Männer an Grundschulen holen

Aber wie holt man Männer hinters Pult? Der Krumbacher Referendar und die Hamburger Forscherin haben dazu ähnliche Vorschläge. Ganz vorne: mehr Berufsorientierung im Unterricht. "Männliche Schüler sollten den Beruf einfach einmal ausprobieren. Am sinnvollsten wären Praktika schon in der Schule", sagt Wehowsky. "Ich glaube, viele würden Gefallen daran finden. Wenn man einigermaßen gut mit Kindern kann, sind sie sehr gut zu begeistern." Er könne sich auch vorstellen, "dass viele junge Erwachsene, vor allem männliche, sich einfach nie mit pädagogischen Berufen befasst haben. Dass sie sich bei der Suche nach dem richtigen Job fast automatisch eher in die technische, wirtschaftliche Richtung orientieren. Es ist immer noch in der Gesellschaft verankert, dass Männer ein wenig in diese Richtung geschoben werden, Frauen in eine andere".

Das Kultusministerium setzt auf die Macht der Bilder. Um Lehrkräfte zu gewinnen, läuft in Bayern gerade die Kampagne "Zukunft prägen - Lehrer werden". Auf der dazugehörigen Homepage habe man in den Videos, in denen die einzelnen Schularten vorgestellt werden, "überdurchschnittlich viele männliche Lehrer porträtiert", sagt eine Sprecherin von Ministerin Anna Stolz (Freie Wähler). Ziel: "ein erhöhtes Interesse bei männlichen Bewerbergruppen".