Aufgaben sickern durch - Jahrgangsstufentest abgesagt

Weil die Aufgaben vorher bekanntgeworden sind, hat das Kultusministerium einen bayernweiten Jahrgangsstufentest im Fach Englisch abgesagt. Betroffen sind die Zehntklässler der Gymnasien, die die Vergleichsarbeit eigentlich am kommenden Montag hätten schreiben sollen. «Es handelt sich um ein sehr seltenes und zugleich sehr bedauerliches Vorkommnis», teilte das Kultusministerium in München mit. Zuvor hatte die Mediengruppe Bayern berichtet.

Test nur noch als Übung

«Die Absage wurde nötig, weil die Aufgabenstellung an einer einzelnen Schule versehentlich vorzeitig bekanntgeworden ist», erläuterte eine Ministeriumssprecherin. Um welche Schule es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt.

«Da eine Gleichbehandlung der Schülerinnen und Schüler somit nicht mehr sichergestellt war, ist es im Schuljahr 2025/26 bedauerlicherweise nicht möglich, dass dieser Jahrgangsstufentest in der vorgesehenen Form und zum vorgesehenen Zeitpunkt durchgeführt und benotet wird.» Er könne lediglich auf freiwilliger Basis als unbenotete Lernstanderhebung oder zu Übungszwecken durchgeführt werden.

Zudem hätten die Schulen die Möglichkeit, am 18. Juni 2026 ein zentral erstelltes Testangebot im Fach Englisch in Jahrgangsstufe 10 zu nutzen. «Über die Teilnahme hieran entscheidet die Schule im eigenen Ermessen.»

Prüfungen an vielen Schularten

Die benoteten Jahrgangsstufentests sind bayernweit einheitlich, um den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler zu erheben und zu vergleichen. Die Prüfungen gibt es in verschiedenen Jahrgangsstufen jährlich in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Latein.

An den bayerischen Gymnasien wurden die Jahrgangsstufentests 1998 eingeführt, seither werden sie regelmäßig durchgeführt. Es gibt sie aber auch an anderen Schularten. «Die Jahrgangsstufentests ermöglichen die Analyse von Klassen- und Schülerleistungen und geben Rückmeldungen zum erreichten Leistungsstand im jeweiligen Fach», erklärte die Sprecherin.