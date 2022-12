Bildung

vor 32 Min.

Monatelang kein Geld: Lehrkräfte an Schulen in Bayern warten auf ihr Gehalt

Plus Zahlreiche Unterstützungslehrer kümmern sich um Lernrückstände oder ukrainische Kinder. Einige haben monatelang kein Geld bekommen.

Von Sarah Ritschel Artikel anhören Shape

Andreas Rickmer hat fast zwei Monate auf sein Gehalt für das bisherige Schuljahr gewartet. Er arbeitet neben seinem Studium an einer Mittelschule in Oberbayern, übernimmt den Unterricht, wenn eine Stammlehrkraft krank ist. Rickmer studiert Lehramt für Mittelschule, steht kurz vor dem ersten Staatsexamen und ist beim Freistaat mit einem Zeitvertrag über das Förderprogramm "Gemeinsam Brücken bauen" angestellt – so wie allein in Oberbayern 590 andere Hilfskräfte auch. Das Programm wurde geschaffen, um Lernrückstände aus Corona-Zeiten wieder hereinzuarbeiten. "Ich habe Anfang Oktober angefangen. Meinen Angestelltenvertrag bekam ich aber erst Ende November", ärgert sich Rickmer, der eigentlich anders heißt. Sein Gehalt beläuft sich auf rund 1500 Euro brutto für 15 Schulstunden pro Woche – eigentlich. Denn bis Ende November hat er vergeblich auf den Lohn gehofft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen