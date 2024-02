Bildung

Einschränkungen bei der Teilzeit: Lehrer fürchten Negativ-Effekt

In Bayern arbeiten 45 Prozent der Lehrkräfte in Teilzeit.

Von Sarah Ritschel

Der größte deutsche Lehrkräfteverband sieht den Vorschlag von CSU-Chef Markus Söder, die Teilzeitmöglichkeiten für Lehrkräfte zu beschränken, kritisch. "Würde der Ministerpräsident die Teilzeitregelungen pauschal einschränken, könnte er damit vielleicht kurzfristig etwas herausholen, aber auf lange Sicht wird diese Strategie wenig Erfolg haben", warnt Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Söder hatte jüngst Ideen ins Spiel gebracht, um die hohe Quote der Teilzeitlehrkräfte zu reduzieren. Bayerns Regierungschef sieht darin eine Maßnahme im Kampf gegen den seit Jahren herrschenden Personalnotstand an Schulen. Die Frage sei, so hatte es Söder etwa bei der CSU-Klausurtagung in Kloster Banz gesagt, ob Teilzeit in der jetzigen Größenordnung angemessen sei, "oder ob nicht vielleicht die Unterrichtsversorgung Priorität hat". Eltern und Kinder hätten Anspruch "auf eine hervorragende Schulpolitik".

