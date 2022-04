Für die Zehntausenden neue Schüler aus der Ukraine in Bayern fehlen Lehrer

Plus Jeden Tag kommen mehr ukrainische Kinder nach Bayern. Doch schon jetzt ist die Lehrerversorgung auf Kante genäht. Wer unterrichtet sie langfristig?

Schon mindestens 15.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen die bayerischen Schulen – Tendenz täglich steigend. „Der Sprung liegt jeden Tag im Hunderterbereich“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Piazolo rechnet damit, dass „viele dieser Schülerinnen und Schüler bei uns bleiben werden“. Spätestens ab dem kommenden Schuljahr besteht Schulpflicht für die Kinder und Jugendlichen, die in diesen Wochen im Freistaat ankommen. Nur: Wo sollen langfristig die Lehrkräfte herkommen?