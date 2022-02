Hohe Inzidenz und Präsenzunterricht: Das Gerücht von der Schul-Durchseuchung

Plus Unter Kindern und Jugendlichen klettern die Corona-Inzidenzen in Rekordhöhen. Trotzdem bleiben die Schulen offen. Manche vermuten dahinter eine umstrittene Strategie.

Kürzlich hat Stefanie Fuß eine ganze Klasse nach Hause geschickt. Mehr als 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler waren corona-positiv, daher durfte sie als Rektorin der Grund- und Mittelschule Harburg Distanzunterricht anordnen. Mitte der Woche saßen 32 von rund 300 Schülern der Einrichtung im Kreis Donau-Ries in Quarantäne – über zehn Prozent.