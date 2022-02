Bildung

Leere, wo der Lehrer wäre: Der Lehrkräftemangel in Bayern verschärft sich

Jede Woche fallen an ihrer Schule mindestens 15 Stunden aus, schätzt eine Mittelschul-Leiterin aus Bayern. Die Schulart wird vom Lehrkräftemangel besonders getroffen.

Plus Statistisch gesehen, hat Bayern so viele Lehrkräfte wie nie. Gleichzeitig müssen die Schulen aber so viele Löcher stopfen wie selten. Wie passt das zusammen? Eine Schulleiterin erzählt.

Von Sarah Ritschel

Für ihre Schulart sieht Ariane Leis keine rosige Zukunft voraus. Die Schulleiterin glaubt nicht, dass sie bis zur Rente in ihrem Job arbeiten wird. Nicht, weil sie keine Lust mehr hat, nein. „Ich glaube, vorher löst sich die Mittelschule auf.“ Weil es nicht mehr genug Lehrkräfte geben werde.

