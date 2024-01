Personalschlüssel in Bayerns Kitas kaum verändert

In bayerischen Kindertagesstätten hat sich der Schlüssel zwischen Personal und Kindern kaum verändert.

Das geht aus dem Monitoringbericht des Bundesfamilienministeriums hervor, der am Samstag veröffentlicht wurde. Eine Kraft kam demnach 2022 auf 3,6 Kinder unter drei Jahren, gleich viel wie 2021. In der Gruppe ab drei Jahren bis zum Schuleintritt waren es 7,7 Kinder pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter (2021: 7,8).

Damit liegt der Freistaat minimal über dem bundesweiten Durchschnitt, in dem auf eine Kraft 4,0 unter Dreijährige beziehungsweise 7,8 ältere Kinder kommen. 2022 gab es dem Bericht zufolge in Bayern mehr als 9100 Kindertageseinrichtungen, die rund 105.000 pädagogisch tätige Kräfte beschäftigten. Rund 111.000 Kinder unter drei Jahren und rund 425.000 Kinder zwischen drei und sechs Jahren besuchten eine Kita. In der Tagespflege waren es rund 8800 jüngere und 2000 ältere Buben und Mädchen, die von insgesamt mehr als 3100 Kräften betreut wurden.

(dpa)