Schulleitung vergeblich gesucht: Familien bekommen Mangel zu spüren

Die meisten Lehrkräfte arbeiten gern an Grund- und Mittelschulen. Rektoren wollen sie oft nicht werden.

Plus An manchen Schularten müssen die Stellen im Rektorat oft mehrfach ausgeschrieben werden. Welche Folgen hat das? Ein Schulleiter erzählt.

Von Sarah Ritschel

Dem Schulleiter Torsten Bergmühl würden viele Kolleginnen und Kollegen einfallen, die er sich ohne weiteres an der Spitze einer Schule vorstellen könnte. "Absolut ganz ausgesprochen fantastische Kollegen" seien das, schwärmt der Rektor einer Grund- und Mittelschule im Landkreis München. Nur: Die meisten dieser Lehrkräfte wollen keine Schulleitung übernehmen. "Ich höre relativ oft, dass diese Lehrkräfte sagen: Ich habe Angst, dass ich als Schulleitung in Büroarbeit ertrinke. Dabei stehe ich doch am liebsten vor einer Klasse."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

