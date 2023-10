Bildung

15.10.2023

Vorlesungsstart an den Unis: Mehr Erstsemester in Bayern

Studenten sitzen in einem Hörsaal.

Die Zeit der Weltreisen und Ferienjobs ist vorbei: An diesem Montag gehen in den bayerischen Universitäten die Vorlesungen wieder los. Eine besonders umworbene Gruppe sitzt dabei häufiger in den Hörsälen als vor einem Jahr.

Für die Studentinnen und Studenten an Bayerns Universitäten beginnen an diesem Montag die Vorlesungen des Wintersemesters. Unter ihnen sind rund 67.500 Erstsemester. Damit haben sich nach Angaben des Wissenschaftsministeriums gut 2000 junge Menschen mehr für ein Studium im Freistaat entschieden als im vergangenen Wintersemester. Sie konnten zwischen 10 Universitäten, 17 Hochschulen für angewandte Wissenschaften und 6 Kunsthochschulen an insgesamt 86 Hochschulstandorten wählen. "Noch nie gab es so viele Hochschulstandorte im Freistaat wie heute", betonte das Ministerium. Weitere Informationen zum Wintersemester 2023/24 will Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) am Montag (10.15 Uhr) in der Ludwig-Maximilians-Universität München bekanntgeben. (dpa)

Themen folgen