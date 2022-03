Wie Bayerns Schulen mit den Kindern aus der Ukraine umgehen

Plus In ganz Bayern lernen von Tag zu Tag mehr Kinder aus der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft ist riesig. Und doch ist die Organisation eine Herkulesaufgabe.

Es sind so viele Geschichten, die in Erinnerung bleiben werden. Da ist die ukrainische Lehrerin, die mit ihren eigenen Kindern Unterschlupf bei einer deutschen Familie gefunden hat – und jetzt von hier aus ihre mittlerweile über ganz Europa verstreuten Schülerinnen und Schüler über das Internet unterrichtet.