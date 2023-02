Wieder deutlich mehr Sitzenbleiber an Bayerns Schulen

Interessant wäre hierzu auch die Zahlen der Schüler und Schülerinnen die in den 5./6. und 7. Klassen wiederholt haben. Nach vielen Gesprächen mit verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen, haben viele gesagt, dass gerade diejenigen, die aktuell in den Klassen 5.-7. in den höheren Schulen sitzen Probleme haben, wie sie überhaupt lernen sollen. Neben einigen Defiziten im gelernten, haben viele auch nicht richtig gelernt, wie sie richtig lernen und sich auf Prüfungen und Unterrichtsstunden vorbereiten müssen, da ja vieles im "Schongang" gemacht wurde. Nun sitzen die Kinder mit zig neuen Fächern im nicht mehr "Schongang" an den weiterführenden Schulen und sind vom Tempo und den Anforderungen die über sie hereinbrechen teilweise so überfordert, dass der Unterricht sie heillos überfordert und demotiviert. Dies bekommt man so gesagt und auch Schulpsychologen berichten davon.

