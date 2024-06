Verpuffung beim Schweißen: Arbeiter schwer verletzt

Wegen einer Verpuffung beim Schweißen ist ein junger Arbeiter schwer verletzt worden.

Er erlitt Verbrennungen an der Hand sowie an den Beinen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 18-Jährige versuchte den Angaben nach am Donnerstag in Birkenfeld (Landkreis Main-Spessart) mit einem Schweißgerät einen Schweißpunkt zu setzen. Hierbei soll dann durch entzündliche Restgase die Verpuffung entstanden sein. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

(dpa)